Com um a menos, Red Bull Bragantino sofre gol no fim e perde para o Talleres na Sul-Americana

E o Red Bull Bragantino voltou a tropeçar na CONMEBOL Sul-Americana. Depois do revés na última rodada sofrido para o Emelec, a equipe de Bragança Paulista voltou a ser derrotada desta vez para o Talleres, na noite desta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, por 1 a 0.
Com o resultado, a equipe brasileira permaneceu com seus 3 pontos caindo para a terceira posição no Grupo G, podendo ver os equatorianos abrirem seis pontos de vantagem na liderança em caso de vitória sobre o Tolima, na próxima sexta-feira. Já os argentinos subiram para a segunda colocação somando agora 4 pontos.TALLERES VAI PRA CIMA NO COMEÇO
Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Talleres não se deixou intimidar por ser visitante e tratou de colocar pressão desde o início. No entanto, mesmo com as investidas do atacante Valoyes, poucos eram os lances que causavam perigo ao goleiro Cleiton.
ARGENTINOS SEGUIAM MELHORES
Com o passar do tempo, o panorama do jogo se mantinha igual. Até os acréscimos dados pelo árbitro chileno, Nicolas Gamboa, era a equipe visitante que conseguia criar as melhores chances e finalizava mais, como no chute de Ignácio Méndez, que acabou não tendo o sucesso esperado. Assim, as equipes levaram o empate parcial para os vestiários.
RED BULL BRAGANTINO TEM JOGAR EXPULSO
Com os times voltando para a etapa final, tudo levava a crer que a equipe local adotaria uma postura diferente da que apresentou nos primeiros 45 minutos. Mas não foi bem assim. Com 1 minuto no relógio, Lucas Evangelista, depois de uma falta dura em cima de Mac Allister, acabou recebendo o cartão vermelho do árbitro, deixando sua equipe com 10 jogadores.
Em desvantagem numérica em campo, Maurício Barbieri então foi obrigado a sacar Ytalo para colocar Ramíres em seu lugar. Não tendo nada a ver com os problemas do adversário, os argentinos passaram a colocar pressão, quase conseguindo abrir a contagem aos 12 minutos com Enzo Díaz, porém a bola acabou indo para fora na batida.
RETA FINAL DE CONFRONTO COM GOL DO TALLERES
Com mais algumas substituições promovidas por ambos os treinadores, a expectativa era de um jogo tenso até os minutos finais. Entretanto, mesmo com sua equipe completa, o Talleres não aproveitava os espaços cedidos pelo Massa Bruta.
Porém, quando tudo parecia caminhar-se para um zero a zero, aos 47 minutos, Valoyes tratou de abrir a contagem no Nabi Abi Chedid, decretando a vitória argentina por 1 a 0.
FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO x TALLERES - FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANAEstádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data: 05 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)Árbitro: Nicolas Gamboa-CHIAssistentes: Claudio Rios-CHI e Raul Orellana-CHICartões amarelos: Jadsom, Artur e Cuello (RBB)Cartões vermelhos: Lucas Evangelista (RBB)
GOLS: Valoyes, 47'/2ºT
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Lucas Evangelista e Claudinho (Guilherme, aos 41'/2ºT); Artur, Ytalo (Ramires, aos 4'/2ºT) e Cuello (Chrigor, aos 23'/2ºT).
TALLERES (Técnico: Alexander Medina)Díaz; Tenaglia, Pérez, Hincapié e Enzo Diáz (Ángelo Martino, aos 27'/2ºT); Méndez, Mac Allister (Soñora, aos 26'/2ºT) e Santos; Valoyes, Fragapane (Retegui, aos 32'/2ºT) e Auzqui (Ortíz, aos 32'/2ºT).