  • Com um a menos, Red Bull Bragantino sofre gol no fim e perde para o Talleres na Sul-Americana
futebol

Com um a menos, Red Bull Bragantino sofre gol no fim e perde para o Talleres na Sul-Americana

Resultado faz com que equipe brasileira fique em situação delicada no Grupo G; argentinos esquentam a briga pela classificação...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 23:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 23:31
Crédito: Divulgação/Conmebol Sul-Americana
E o Red Bull Bragantino voltou a tropeçar na CONMEBOL Sul-Americana. Depois do revés na última rodada sofrido para o Emelec, a equipe de Bragança Paulista voltou a ser derrotada desta vez para o Talleres, na noite desta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, por 1 a 0.
Com o resultado, a equipe brasileira permaneceu com seus 3 pontos caindo para a terceira posição no Grupo G, podendo ver os equatorianos abrirem seis pontos de vantagem na liderança em caso de vitória sobre o Tolima, na próxima sexta-feira. Já os argentinos subiram para a segunda colocação somando agora 4 pontos.TALLERES VAI PRA CIMA NO COMEÇO
Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Talleres não se deixou intimidar por ser visitante e tratou de colocar pressão desde o início. No entanto, mesmo com as investidas do atacante Valoyes, poucos eram os lances que causavam perigo ao goleiro Cleiton.
ARGENTINOS SEGUIAM MELHORES
Com o passar do tempo, o panorama do jogo se mantinha igual. Até os acréscimos dados pelo árbitro chileno, Nicolas Gamboa, era a equipe visitante que conseguia criar as melhores chances e finalizava mais, como no chute de Ignácio Méndez, que acabou não tendo o sucesso esperado. Assim, as equipes levaram o empate parcial para os vestiários.
RED BULL BRAGANTINO TEM JOGAR EXPULSO
Com os times voltando para a etapa final, tudo levava a crer que a equipe local adotaria uma postura diferente da que apresentou nos primeiros 45 minutos. Mas não foi bem assim. Com 1 minuto no relógio, Lucas Evangelista, depois de uma falta dura em cima de Mac Allister, acabou recebendo o cartão vermelho do árbitro, deixando sua equipe com 10 jogadores.
Em desvantagem numérica em campo, Maurício Barbieri então foi obrigado a sacar Ytalo para colocar Ramíres em seu lugar. Não tendo nada a ver com os problemas do adversário, os argentinos passaram a colocar pressão, quase conseguindo abrir a contagem aos 12 minutos com Enzo Díaz, porém a bola acabou indo para fora na batida.
RETA FINAL DE CONFRONTO COM GOL DO TALLERES
Com mais algumas substituições promovidas por ambos os treinadores, a expectativa era de um jogo tenso até os minutos finais. Entretanto, mesmo com sua equipe completa, o Talleres não aproveitava os espaços cedidos pelo Massa Bruta.
Porém, quando tudo parecia caminhar-se para um zero a zero, aos 47 minutos, Valoyes tratou de abrir a contagem no Nabi Abi Chedid, decretando a vitória argentina por 1 a 0.
FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO x TALLERES - FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANAEstádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data: 05 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)Árbitro: Nicolas Gamboa-CHIAssistentes: Claudio Rios-CHI e Raul Orellana-CHICartões amarelos: Jadsom, Artur e Cuello (RBB)Cartões vermelhos: Lucas Evangelista (RBB)
GOLS: Valoyes, 47'/2ºT
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Lucas Evangelista e Claudinho (Guilherme, aos 41'/2ºT); Artur, Ytalo (Ramires, aos 4'/2ºT) e Cuello (Chrigor, aos 23'/2ºT).
TALLERES (Técnico: Alexander Medina)Díaz; Tenaglia, Pérez, Hincapié e Enzo Diáz (Ángelo Martino, aos 27'/2ºT); Méndez, Mac Allister (Soñora, aos 26'/2ºT) e Santos; Valoyes, Fragapane (Retegui, aos 32'/2ºT) e Auzqui (Ortíz, aos 32'/2ºT).

Tópicos Relacionados

bragantino
Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

