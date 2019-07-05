Série D

Com troca de posições, Vitória deve repetir time contra o Ituano

No coletivo desta quinta, o técnico Valdir Bigode fez uma mudança tática com os mesmos jogadores que começaram a partida do último domingo

Publicado em 5 de julho de 2019 às 14:20 - Atualizado há 6 anos

Treino do Vitória sob comando do técnico Valdir Bigode Crédito: Vitor Jubini

A comissão técnica do Vitória está apostando no entrosamento e na manutenção do esquema tático para buscar em Itu a classificação para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E desta forma, o treinador Valdir Bigode vai repetir neste sábado à noite o mesmo time que empatou com o Ituano, no último domingo, no Salvador Costa.

No treino coletivo desta quinta-feira, a equipe titular foi a mesma que começou o jogo de ida, com: Harrison; Watson, Ferrugem, Léo Breno e Emerson; Nick, Thiago e Carlos Vitor; Cássio, Rafael Pernão e Baiano.

Durante a atividade houve uma mudança tática na equipe, com Watson, que vinha jogando como meia, atuando mais recuado, como lateral-direito. Já Cássio, que estava jogando as últimas partidas mais atrás no lado direito da defesa, atuou com mais liberdade no coletivo, indo ao ataque de forma incisiva e se projetando no ataque.

"A gente está colocando um time em campo, torcendo para que esse time a gente consiga colocar cada vez mais e essas mudanças às vezes vêm do próprio jogador, da própria necessidade dele. Um diz que pode ir um pouco mais à frente, o outro sabe que pode defender um pouco mais. Então a gente faz essa mudança, ao invés de trocar uma peça você troca ali dentro dos próprios 11 que estão jogando, e a gente tem feito bastante isso, e tem gerado um equilíbrio muito maior, já que a gente consegue com as peças do campo repetir os mesmos jogadores na maioria dos jogos", explicou o técnico Valdir Bigode.

No fim da atividade, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis e tiveram um ótimo aproveitamento, com várias cobranças indo parar no fundo da rede.

Com o resultado de 0 a 0, quem vencer o jogo da volta, marcador para o próximo sábado, às 19h, no Novelli Júnior, em Itu, fica com a vaga. Em caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

