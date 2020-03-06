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Vai ter gol do Gabigol?

Com trio do Flamengo, Tite convoca a Seleção para jogos das Eliminatórias

Treinador chamou os atacantes Gabigol e Bruno Henrique e também o meia Everton Ribeiro para os jogos contra a Bolívia e o Peru. Flamengo foi o clube com mais convocados ao lado do PSG

Publicado em 06 de Março de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 12:03
Tite divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para o início das Eliminatórias da COpa do Mundo do Catar Crédito: Divulgação/CBF
A trinca ofensiva do Flamengo foi a principal novidade da convocação de Tite para os próximos jogos da Seleção Brasileira, contra Bolívia e Peru, os primeiros das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Em fase espetacular, Gabigol foi chamado por Tite Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O meia e capitão rubro-negro Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol são os destaques da lista, ao lado do volante Bruno Guimarães, atualmente no Lyon-FRA, chamado pela primeira vez para a equipe principal do país.
Embora lesionado, Bruno Henrique foi lembrado pr Tite na convocação desta sexta-feira (06) Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Outros nomes do atual campeão da Libertadores e Brasileiro especulados na lista do treinador como Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luis e Gerson, foram preteridos por Tite. O capixaba Richarlison, do Everton, permanece entre os selecionáveis do treinador.
Também chamam a atenção a ausência do goleiro Alisson, machucado, e a inclusão de Gabriel Jesus, suspenso da estreia nas eliminatórias por causa da expulsão na final da Copa América, o que leva a lista a 24 nomes. Neymar, capitão do time canarinho, está de volta depois de ficar fora dos amistosos de novembro do ano passado, contra a Argentina e a Coreia do Sul.
Everton Ribeiro fez os dois gols da vitória sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores e foi chamado para a Seleção Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 27 de março, na Arena Pernambuco, e o Peru, fora de casa, em Lima, no dia 31. A apresentação dos convocados será entre os dias 22 e 23 de março, em Recife.

CONFIRA A LISTA

Goleiros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras).
Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Felipe (Atlético de Madrid).
Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Alex Sandro (Juventus).
Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimarães (Lyon) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique).
Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Barbosa (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City) e Everton (Grêmio).

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