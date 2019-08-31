Home
>
Futebol
>
Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passa fácil pelo Linhares

Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passa fácil pelo Linhares

Com os três pontos conquistados, a equipe Alvanil assume de forma provisória a liderança da Copa Espírito Santo

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 02:01

 - Atualizado há 6 anos

Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passou fácil pelo Linhares Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Em noite iluminada do meia-atacante Carlos Vitor, o Vitória venceu com tranquilidade o compromisso válido pela quarta rodada da Copa Espírito Santo, nesta sexta-feira (30), no Estádio Salvador Costa. O camisa 10 marcou três gols no triunfo de 5 a 0 do Alvianil em cima do Linhares, que chegou ao Ninho da Águia antes do horário do jogo. Vitinho e Thiago completaram a goleada.

Recomendado para você

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10)

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

> Desportiva e Rio Branco fazem o clássico da rodada no Araripe

Apesar da ampla vantagem no placar, o Vitória desperdiçou inúmeras chances e poderia ter construído uma vantagem ainda maior diante da frágil equipe visitante.

Goleador da partida, Carlos Vitor fez três gols pela primeira vez e comemorou o feito: “Eu estou muito feliz, estava precisando fazer esses gols para ganhar mais confiança no campeonato e ajudar minha equipe”, comemorou o jogador do Vitória.

Com os três pontos conquistados, o Vitória assume de forma provisória a liderança da Copa Espírito Santo, chegando aos 10 pontos. Já o Linhares se afunda na lanterna da competição estadual, sem nenhum ponto e com -8 gols de saldo.

O Alvianil volta a campo no dia 08 de setembro (domingo) quando enfrenta o Serra, no Robertão.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais