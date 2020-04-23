Com treinos diários, Neymar se diz ansioso e com saudade de jogar futebol

O jogador Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, está ansioso para poder voltar a jogar. De olho em um eventual retorno aos campos, após o final da pandemia do novo coronavírus, o jogador de 28 anos está se condicionando em sua casa em um condomínio fechado em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, sob a supervisão de Ricardo Rosa, seu preparador físico, que tenta mantê-lo ativo com uma rotina diária variada.

"Não saber quando voltar dá uma ansiedade. Estou com muita saudade de jogar, de competir, do ambiente do clube, dos meus companheiros do PSG. Saudade do futebol, mesmo", afirmou Neymar em declarações publicadas em seu site oficial.

"Tenho certeza de que a torcida também quer ver todos de volta ao campo o quanto antes. Espero que a decisão saia ou seja mais rápido possível", acrescentou Neymar, que marcou 18 gols em 22 jogos pelo Paris Saint-Germain nesta temporada antes da suspensão da temporada em março.

Com o brasileiro em campo, o clube francês está na liderança do Campeonato Francês, nas finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa e classificado às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa - bateu o Borussia Dortmund nas oitavas.

Ricardo Rosa revelou que busca com seu trabalho evitar aumentar a pressão que Neymar já está sofrendo. "É necessário entender o ambiente que esse atleta vive. Existe uma pressão das competições; então você adequa a uma rotina em que eu também não execute uma pressão. Proceda a aliviar essa pressão, fazendo o controle das cargas de treinamento e o controle da alimentação. Tudo para que ele melhore e evolua, cada vez mais, em sua performance", afirmou.

"Eu procuro fazer uma grande variação de métodos, volume e intensidade de trabalho, diversificando entre os treinos gerais e os requisitos com bola", prosseguiu o preparador físico.