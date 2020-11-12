Com Rogério Ceni, Flamengo busca se reaproximar da metodologia de Jorge Jesus: 'É o jeito que eles mais gostam'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Sob o comando de Rogério Ceni, o Flamengo buscará se reaproximar do estilo de jogo que atuou durante a passagem de Jorge Jesus, entre junho de 2019 e junho de 2020. Foi o próprio treinador que confirmou a procura por uma equipe mais agressiva em campo após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Maracanã. Na visão de Ceni, o time já mostrou uma postura mais próxima daquilo que ele entende como ideal e de que os próprios jogadores aprovam.

Como foi apresentado na terça, na véspera da partida da ida das quartas de final da Copa do Brasil, os ajustes foram feitos a partir das orientações de Rogério Ceni, que contou com a memória cognitiva do time em relação ao trabalho do Mister. O técnico comandou apenas um treino antes de estrear.

- A memória que tinham do passado recente, até certo ponto, e o modelo de jogo com o qual eu trabalhei no Fortaleza. É um modelo parecido de jogo, tentamos ser o máximo agressivos possível e acho que é o jeito que eles mais gostam de jogar, mais se sentem confortáveis - avaliou Ceni, projetando uma evolução ainda maior quando contar com retornos de nomes importantes:

- Com mais peças à disposição, nós podemos fazer mais. Ter mais trocas, ter mais oxigênio, rodar um ou outro jogador. Com Pedro, Bruno Henrique e Gabriel, podemos jogar qualquer dois dos três. Acho que voltamos à metodologia que vejo que fez sucesso no Flamengo e que eu vejo que foi sucesso no time que trabalhei nos últimos três anos. Seguiremos nesse esquema de jogo, nesse ritmo, e vamos sempre procurar o gol e a vitória.Os desfalques, de fato, foram muitos para Rogério Ceni em sua estreia, e nomes importantes. Filipe Luís, Rodrigo Caio e Diego Ribas estão lesionados, enquanto Everton Ribeiro, Pedro e Maurício Isla estão a serviço das seleções do Brasil e Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Posto isto, o treinador promoveu mudanças táticas na equipe, que voltou a atuar em um 4-2-4 com a bola e no 4-4-2 ao defender-se. Michael e Vitinho foram espetados nas pontas, enquanto Bruno Henrique e Gabriel Barbosa voltaram a formar dupla de ataque, com os dois na faixa central. Na proteção à zaga, Arão e Gerson foram os escolhidos por Ceni, com Thiago Maia no banco.

Era desta forma, mas com Arrascaeta e Everton Ribeiro pelos lados, que o Flamengo obteve êxito sob o comando de Jorge Jesus. Tendo mais tempo, o treinador pretende fazer outras mudanças, como na saída de bola, mas já enxergou evolução com os "novos" posicionamentos no setor ofensivo.