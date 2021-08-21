Com retornos, Crespo tem mais opções no ataque do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo pode contar com retornos importantes no setor ofensivo para a partida contra o Sport, neste domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Luciano e Eder estão à disposição do treinador. O ítalo-brasileiro, inclusive, entrou na segunda etapa na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que culminou na eliminação do Tricolor nas quartas de final da Libertadores. Sendo assim, ele briga por vaga na equipe titular contra o Sport, no Recife. Eder se recuperou de um estiramento na coxa direita.

Já Luciano é quem está mais tempo longe dos gramados. Sua última partida pelo clube foi em 20 de junho, quando sofreu um estiramento na coxa durante a derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Desde estão, foram 17 jogos sendo desfalque do time, em competições como Brasileiro e Libertadores.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloDurante a ausência da dupla, o técnico Hernán Crespo colocou Rigoni e Pablo como titulares. Outro que apareceu bem foi o jovem Marquinhos, mas que também está no departamento médico. Rojas, Vitor Bueno e Galeano também foram utilizados, mas não renderam o esperado.