Com Paulinho no CT, Corinthians inicia pré-temporada e já visa trabalhos com bola

O primeiro dia de trabalhos do Corinthians em 2022 teve a presença do único reforço confirmado até aqui para a temporada, o meio-campista Paulinho, que está de volta ao clube do Parque São Jorge após oito anos. A reparesentação corintiana iniciou-se com testes de Covid-19 em todos os atletas, integrantes da comissão técnica, do departamento de futebol e demais funcionários do CT Joaquim Grava. Entre os jogadores, o meia-atacante Willian e o centroavante Jô testaram positivo para o vírus e retornaram às suas casas para cumprirem isolamento.

Já Renato Augusto nem compareceu ao centro de treinamento, pois havia detectado a doença na última semana e, portanto, está resguardado em sua residência.

Os atletas que não foram diagnosticados com o novo coronavírus foram divididos em dois grupos. O primeiro fez avaliações com a equipe de fisioterapia na parte da manhã, enquanto o segundo foi a campo para testes físicos com os preparadores. No período da tarde os coletivos inverterão os trabalhos.

Outra bateria de exames está prevista para as atividades desta terça-feira (11), quando o Timão já espera também fazer os primeiros trabalhos com bola visando a estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.