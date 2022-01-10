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Com Paulinho no CT, Corinthians inicia pré-temporada e já visa trabalhos com bola

Primeiro dia de atividades teve testes físicos e avaliação com fisioterapeutas. Com Covid-19, Renato Augusto, Willian e Jô foram baixas na reapresentação...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:41

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:41

O primeiro dia de trabalhos do Corinthians em 2022 teve a presença do único reforço confirmado até aqui para a temporada, o meio-campista Paulinho, que está de volta ao clube do Parque São Jorge após oito anos. A reparesentação corintiana iniciou-se com testes de Covid-19 em todos os atletas, integrantes da comissão técnica, do departamento de futebol e demais funcionários do CT Joaquim Grava. Entre os jogadores, o meia-atacante Willian e o centroavante Jô testaram positivo para o vírus e retornaram às suas casas para cumprirem isolamento.
Já Renato Augusto nem compareceu ao centro de treinamento, pois havia detectado a doença na última semana e, portanto, está resguardado em sua residência.
Os atletas que não foram diagnosticados com o novo coronavírus foram divididos em dois grupos. O primeiro fez avaliações com a equipe de fisioterapia na parte da manhã, enquanto o segundo foi a campo para testes físicos com os preparadores. No período da tarde os coletivos inverterão os trabalhos.
Outra bateria de exames está prevista para as atividades desta terça-feira (11), quando o Timão já espera também fazer os primeiros trabalhos com bola visando a estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.
Crédito: Paulinhoéograndereforçocorintianopara2022atéomomento(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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