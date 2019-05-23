Com o Vitória, CBF confirma Copa Verde 2019 com mais 23 times

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da 6ª edição da Copa Verde a partir do dia 24 de julho, com a participação de 24 clubes. Campeão capixaba, o Vitória será o representante capixaba. A tabela da competição será divulgada nesta sexta-feira (24).
Em documento enviado às Federações de cada estado, a CBF também incluiu na competição os seguintes times: Goiás, Cuiabá, Rio Branco, Sobradinho, Manaus, Operário-MS, Palmas, Real Ariquemes, Ypiranga, São Raimundo-RR, Atlético-GO, Luverdense, Vila Nova, Atlético-AC, Santos-AP, Sinop, Galvez, Brasiliense, Nacional-AM e Corumbaense. Todos devem confirmar a participação no torneio até o dia 4 de junho.
A Copa Verde 2019 vale vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Vale lembrar que no ano passado, o Atlético Itapemirim fez história ao chegar à final da Copa Verde junto com o Paysandu.