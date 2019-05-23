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Copa Verde

Com o Vitória, CBF confirma Copa Verde 2019 com mais 23 times

A Copa Verde 2019 vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. No ano passado, o Atlético Itapemirim chegou à final

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:41

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:41

A Copa Verde 2019 terá um representante do Espírito Santo Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da 6ª edição da Copa Verde a partir do dia 24 de julho, com a participação de 24 clubes. Campeão capixaba, o Vitória será o representante capixaba. A tabela da competição será divulgada nesta sexta-feira (24).
Em documento enviado às Federações de cada estado, a CBF também incluiu na competição os seguintes times: Goiás, Cuiabá, Rio Branco, Sobradinho, Manaus, Operário-MS, Palmas, Real Ariquemes, Ypiranga, São Raimundo-RR, Atlético-GO, Luverdense, Vila Nova, Atlético-AC, Santos-AP, Sinop, Galvez, Brasiliense, Nacional-AM e Corumbaense. Todos devem confirmar a participação no torneio até o dia 4 de junho.
A Copa Verde 2019 vale vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Vale lembrar que no ano passado, o Atlético Itapemirim fez história ao chegar à final da Copa Verde junto com o Paysandu. 
O Atlético Itapemirim foi um dos destaques da Copa Verde 2018 Crédito: Marcelo Prest

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