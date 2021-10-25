Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com média de mais de dois gols contra o Sport, Palmeiras tem chance de chegar ao tento 400 no Allianz Parque
futebol

Com média de mais de dois gols contra o Sport, Palmeiras tem chance de chegar ao tento 400 no Allianz Parque

Alviverde está a dois gols de alcançar marca desde a volta para casa
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 08:00

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras recebe o Sport nesta segunda-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília) e o clube pode alcançar a marca de 400 gols no Allianz Parque. Para que isso aconteça, a equipe de Abel Ferreira precisa marcar pelo menos duas vezes contra os pernambucanos.Levando em consideração os confrontos entre as equipes no estádio, a possibilidade é grande, uma vez que o Alviverde tem média de 2,2 gols por jogo quando enfrenta o Sport no local. Até o momento foram cinco encontros no Allianz e o Palmeiras marcou 11 vezes. São duas vitórias, um empate e outros dois reveses.
O gol 300 do Verdão desde a volta para casa aconteceu há pouco mais de um ano, na goleada sobre o Bolívar, pela fase de grupos da Libertadores de 2020 e foi marcado por Raphael Veiga, artilheiro do time na atual temporada com 13 tentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados