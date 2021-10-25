Com média de mais de dois gols contra o Sport, Palmeiras tem chance de chegar ao tento 400 no Allianz Parque

O Palmeiras recebe o Sport nesta segunda-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília) e o clube pode alcançar a marca de 400 gols no Allianz Parque. Para que isso aconteça, a equipe de Abel Ferreira precisa marcar pelo menos duas vezes contra os pernambucanos.Levando em consideração os confrontos entre as equipes no estádio, a possibilidade é grande, uma vez que o Alviverde tem média de 2,2 gols por jogo quando enfrenta o Sport no local. Até o momento foram cinco encontros no Allianz e o Palmeiras marcou 11 vezes. São duas vitórias, um empate e outros dois reveses.