Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Marinho, Santos treina neste sábado de olho no Barcelona

Atacante deve voltar ao time na partida de quarta-feira pela Copa Libertadores...
LanceNet

22 mai 2021 às 20:24

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 20:24

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
De olho no confronto da próxima quarta-feira (26), contra o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 21h, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores, o Santos treinou neste sábado no CT Rei Pelé.O atacante Marinho, recuperado de lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda que o tirou dos últimos jogos, treinou normalmente e deve voltar ao time na partida da próxima quarta.
O técnico Fernando Diniz, que voltará a comandar o time após a suspensão cumprida contra o The Strongest, não contará com Alison e Jean Mota, suspensos. O técnico pode optar por Kevin Malthus e Vinicius Balieiro, caso pense em um time mais cauteloso. Pensando numa forma mais ofensiva, o treinador pode optar por Marcos Leonardo e Balieiro. O meia Lucas Loureço e o volante Ivonei também são opções.Durante a derrota contra o The Strongest, o treinador colocou Copete na partida e adiantou o lateral-esquerda Felipe Jonatan para ocupar a função de meio-campista. O jogador já atuou nessa função com outros treinadores, entre eles Jorge Sampaoli e Ariel Holan.
O Santos precisa vencer o Barcelona se quiser avançar de fase e torcer para o Boca Juniors não ganhar do The Strongest, em casa. A vaga na Sul-Americana também está em jogo. Em caso de derrota para o Barcelona, empate ou vitória do The Strongest contra o Boca elimina o Santos de ambas competições.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados