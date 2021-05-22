Com Marinho, Santos treina neste sábado de olho no Barcelona

De olho no confronto da próxima quarta-feira (26), contra o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 21h, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores, o Santos treinou neste sábado no CT Rei Pelé.O atacante Marinho, recuperado de lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda que o tirou dos últimos jogos, treinou normalmente e deve voltar ao time na partida da próxima quarta.
O técnico Fernando Diniz, que voltará a comandar o time após a suspensão cumprida contra o The Strongest, não contará com Alison e Jean Mota, suspensos. O técnico pode optar por Kevin Malthus e Vinicius Balieiro, caso pense em um time mais cauteloso. Pensando numa forma mais ofensiva, o treinador pode optar por Marcos Leonardo e Balieiro. O meia Lucas Loureço e o volante Ivonei também são opções.Durante a derrota contra o The Strongest, o treinador colocou Copete na partida e adiantou o lateral-esquerda Felipe Jonatan para ocupar a função de meio-campista. O jogador já atuou nessa função com outros treinadores, entre eles Jorge Sampaoli e Ariel Holan.
O Santos precisa vencer o Barcelona se quiser avançar de fase e torcer para o Boca Juniors não ganhar do The Strongest, em casa. A vaga na Sul-Americana também está em jogo. Em caso de derrota para o Barcelona, empate ou vitória do The Strongest contra o Boca elimina o Santos de ambas competições.