Com lesão grave, Neymar é cortado da Seleção na Copa América

Exame realizado na madrugada desta quinta-feira indica que camisa 10 sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito. Com isto, atacante não terá condições de disputar torneio