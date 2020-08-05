Com gol e vitória pelo Al-Faisaly, Guilherme festeja volta na Arábia

Crédito: Divulgação/Al Faisaly

Na última terça-feira, o Al-Faisaly voltou a jogar pela Liga Saudita. A equipe, que é comandada pelo técnico brasileiro Péricles Chamusca, venceu o Al-Taawoun por 2 a 1 e seguiu na cola do G4 da competição. Autor de um dos gols do triunfo, o atacante Guilherme comemorou o retorno em alta.

- Fiquei muito feliz em voltar a jogar uma partida oficial depois de um pouco mais de quatro meses. Foi muito bom, estava com saudades, voltar marcando e vencendo, não poderia ser melhor - disse o camisa 11, antes de completar:

- Vitória de extrema importância, pois continuamos na briga na parte de cima da tabela e vivos em busca de uma classificação para a AFC Champions!

Com 38 pontos, o Al-Faisaly está na quinta colocação e apenas um ponto atrás do Al-Wehda, que hoje estaria classificado para a competição continental da Ásia. Guilherme admite que o foco do clube é buscar a inédita classificação para a AFC nos sete jogos restantes do campeonato.