Com gol de Ziyech no fim, Chelsea vence o Crystal Palace em jogo que o Botafogo roubou a cena no Inglês

De volta ao Campeonato Inglês depois de conquistar o Mundial de Clubes na semana passada, o Chelsea entrou em campo neste sábado pelo torneio nacional e o time de Thomas Tuchel venceu o Crystal Palace em um duelo londrino. O marroquino Hakim Ziyech marcou o único gol do trinfo por 1 a 0 no Estádio Selhurst Park.JOGO MORNOO primeiro tempo foi de pouca inspiração das duas equipes na capital britânica e os times foram para o intervalo empatando sem gols. Os Blues tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram levar muito perigo. O Palace, por outro lado, tentou apostar em contra-ataques, mas não teve sucesso.

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NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo no Selhurst Park, o Chelsea chegou ao gol da vitória com Hakim Ziyech, que vive grande momento, aos 43 minutos da etapa final. Marcos Alonso avançou pela esquerda, levantou bola na medida na segunda trave e o marroquino só mandou para o fundo das redes.

BOTAFOGO ROUBANDO A CENAUm fato um tanto inusitado chamou a atenção de quem assistia ao duelo londrino. Placas de publicidade do estádio do Crystal Palace divulgaram um produto relacionado ao Botafogo, com o escudo do clube carioca sendo amplamente mostrado. O time inglês tem como sócio o empresário John Textor, que também será acionista do Alvinegro.

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SEQUÊNCIA​Crystal Palace e Chelsea voltam a campo no meio de semana, mas por competições diferentes. Os Blues enfrentam o Lille, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, enquanto as Águias encaram o Watford, pelo Campeonato Inglês, em jogo atrasado da 18ª rodada na quarta-feira.