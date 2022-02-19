Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de Ziyech no fim, Chelsea vence o Crystal Palace em jogo que o Botafogo roubou a cena no Inglês
futebol

Com gol de Ziyech no fim, Chelsea vence o Crystal Palace em jogo que o Botafogo roubou a cena no Inglês

Marroquino decreta vitória nos minutos finais no primeiro jogo após o título mundial conquistado na última semana. Placas de publicidade divulgam o Botafogo no estádio...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 14:17
De volta ao Campeonato Inglês depois de conquistar o Mundial de Clubes na semana passada, o Chelsea entrou em campo neste sábado pelo torneio nacional e o time de Thomas Tuchel venceu o Crystal Palace em um duelo londrino. O marroquino Hakim Ziyech marcou o único gol do trinfo por 1 a 0 no Estádio Selhurst Park.JOGO MORNOO primeiro tempo foi de pouca inspiração das duas equipes na capital britânica e os times foram para o intervalo empatando sem gols. Os Blues tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram levar muito perigo. O Palace, por outro lado, tentou apostar em contra-ataques, mas não teve sucesso.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo no Selhurst Park, o Chelsea chegou ao gol da vitória com Hakim Ziyech, que vive grande momento, aos 43 minutos da etapa final. Marcos Alonso avançou pela esquerda, levantou bola na medida na segunda trave e o marroquino só mandou para o fundo das redes.
BOTAFOGO ROUBANDO A CENAUm fato um tanto inusitado chamou a atenção de quem assistia ao duelo londrino. Placas de publicidade do estádio do Crystal Palace divulgaram um produto relacionado ao Botafogo, com o escudo do clube carioca sendo amplamente mostrado. O time inglês tem como sócio o empresário John Textor, que também será acionista do Alvinegro.
+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016
SEQUÊNCIA​Crystal Palace e Chelsea voltam a campo no meio de semana, mas por competições diferentes. Os Blues enfrentam o Lille, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, enquanto as Águias encaram o Watford, pelo Campeonato Inglês, em jogo atrasado da 18ª rodada na quarta-feira.
Crédito: ZiyechviveexcelentemomentocomacamisadoChelsea(Foto:GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados