Home
>
Futebol
>
Com gol de Loco Abreu e emoção até o fim, Rio Branco vence no Klebão

Com gol de Loco Abreu e emoção até o fim, Rio Branco vence no Klebão

Capa-Preta venceu o time merengue por 4 a 3 em partida eletrizante no Kleber Andrade