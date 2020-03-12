Com gol de capixaba, Figueirense vence o Fluminense na Copa do Brasil

Agência Brasil - O Figueirense recebeu o Fluminense, nesta quarta-feira (11) no estádio Orlando Scarpelli, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e arrancou uma vitória de 1 a 0.

O gol do triunfo da equipe catarinense saiu apenas aos 37 minutos do segundo tempo, quando Everton cruzou na área para o zagueiro Alemão marcar de cabeça.

Com a vitória no primeiro jogo o Figueirense vai para a partida decisiva, que acontece no estádio do Maracanã no dia 19 de março, com vantagem. A equipe de Florianópolis precisa apensa de um empate para avançar, já o Fluminense precisa de vitória por mais de um gol de diferença para seguir para a próxima fase.