Com finanças e gestão reforçadas, Olaria planeja volta à elite do Carioca

No ano em que se completa meio século da passagem de Garrincha pelo Olaria, o Azulão da Rua Bariri se prepara para buscar o retorno à elite do futebol carioca. Atual campeão da Série B1 (Terceira Divisão), o time alvianil estreia na A2 (Segunda Divisão) em maio. Apenas o campeão sobe. O gerente de futebol Fernando Santos diz que o clube já respira esse retorno.- É uma disputa difícil, mas a nosso objetivo é ser campeão e subir para a Série A. Num campeonato no qual só o campeão sobe, uma equipe com a tradição do Olaria só pode pensar em ser campeão, não tem outro caminho - afirma o dirigente.

O Olaria está fora da elite desde 2013. Até ser campeão da B1, no ano passado, amargou frustrações e rebaixamentos. De acordo com Fernando Santos, a esperança foi renovada com a nova gestão do clube.

- Hoje o cenário é de total renovação. O Olaria passou anos com as mesmas pessoas no comando. Embora tenham sido importantes para o clube em certos momentos, acabaram não se atualizando, e o Olaria precisava de uma visão moderna. E é isso que acontece hoje. O Olaria está totalmente renovado, buscando credibilidade dentro e fora de campo para voltar a ser o Olaria que sempre foi - destaca o gerente de futebol.

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Fernando Santos aponta o título da Série B1 como um indício de que a gestão, liderada pelo presidente Lenivaldo Gomes, está acertando no projeto de renovação. Outro ponto exaltado pelo dirigente é a credibilidade resgatada junto a patrocinadores.

Recentemente, o Olaria assinou contrato com a rede de farmácias Cumani. Para os clubes que disputam as divisões de acesso, ter patrocínio é fundamental, tendo em vista que esses campeonatos não possuem premiação em dinheiro e nem cota de televisão.

- Ter empresas que acreditam no resgate do Olaria, como a Cumani, é imprescindível para essa retomada. A gente acredita que, pagando certinho os jogadores, a comissão técnica e os funcionários, todos conseguem trabalhar de forma mais tranquila. E isso é refletido nos resultados dentro de campo - salienta Fernando.

CEO do novo patrocinador, Joel Cumani revela seu entusiasmo com o projeto que lhe foi apresentado pelo departamento comercial do Olaria. Para o empresário, que já patrocina o Campeonato Carioca, se tudo ocorrer como o esperado, são grandes as chances de o alvianil da Bariri voltar a figurar entre os principais clubes do Rio no ano que vem.

- Estive no clube e vi de perto o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão. Olhei os detalhes do planejamento, notei um projeto bastante organizado e sólido. Realmente estou confiante de uma parceria de sucesso entre a Cumani e o Olaria também ano que vem na primeira divisão do Campeonato Carioca. Para a nossa empresa, que tem o esporte em seu DNA, é uma honra fazer parte de um projeto de resgate a um dos clubes mais tradicionais do nosso futebol - exalta o empresário.

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Desde o fim de 2020, o Olaria conta com o investimento da Ric's Estrela, agência especializada em gerenciamento de carreiras de jogadores de futebol. CEO da empresa, Kadinho Gonzaga, que ocupa o cargo de gestor de futebol do clube, pontuou os diferenciais do projeto. Seguro do trabalho desenvolvido, ele destaca que o objetivo do alvianil vai além da conquista do acesso.

Vamos colocar e manter o Olaria em seu devido lugar, a Série A, disputando o posto de quinta força do Carioca. Podem anotar e me cobrar", promete. "Montamos um projeto de futebol que o clube nunca teve. Base, profissional, muito antes da bola rolar. Foi um esforço coletivo, no qual mais do que investir recursos, investi tempo, estratégia e amor nesse projeto - completou.