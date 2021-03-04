Com estreias e número recorde de jovens, o Palmeiras aproveitou as categorias de base no Dérbi

Crédito: César Greco/Palmeiras

O Palmeiras foi até a Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (03) e empatou com o Corinthians pelo placar de 2 a 2, com gols de Lucas Lima e Gabriel Silva. Já focando no duelo de volta da decisão da Copa do Brasil, Abel Ferreira levou a campo uma equipe bem modificada. Para isso, o treinador relacionou 16 jogadores formados na base para o confronto, estatística que supera o recorde da temporada passada. O maior número atingido na temporada 2020 foi de 15 Crias relacionadas contra o Atlético-MG, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do BrasilOs selecionados foram: O goleiro Vinicius; os laterais Victor Luís, Lucas Esteves, Vanderlan e Gustavo Garcia; os zagueiros Renan e Henri; os meias Danilo, Gabriel Menino, Fabinho, Vitinho e Ramon Cesar, além dos atacantes Giovani Henrique, Gabriel Silva, Marcelinho e Rafael Elias. Assim, somente Jailson, Luan, Breno Lopes, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Willian eram atletas relacionados sem passagens pelas categorias de base do Verdão.

Entre os 90 minutos, um total de dez jogadores com passagens pelas categorias de base aturam na partida, batendo outro recorde da temporada passada, na qual o Palmeiras teve presente no máximo nove atletas oriundos da base em campo. Vinicius, Gabriel Menino, Renan, Esteves, Danilo e Gabriel Silva iniciaram o confronto como titulares, e tiveram o auxilio de Victor Luis, Gustavo Garcia, Fabinho e Giovani Henrique ao longo da partida.

No entanto, os destaques ficaram por conta do lateral-direito Garcia, o volante Fabinho e o meia-atacante Giovani Henrique, os três estreantes da noite. Colecionando títulos com a base, os jovens tiveram suas primeiras oportunidades com a camisa do time principal do Verdão.

Conheça um pouco mais de cada um dos três jovens debutantes da noite:Gustavo Garcia (Lateral-direito):

Assim como Gabriel Veron, Henri e Renan, Gustavo Garcia esteve presente na seleção brasileira campeã da Copa do Mundo Sub-17 em 2019. No Palmeiras desde 2014, captado da Portuguesa, o jovem participou ativamente em mais de dez conquistas na base alviverde.

Lateral direito de boa velocidade e excelente aproveitamento nos cruzamentos, Garcia tem contrato com o Palmeiras válido até janeiro de 2023. No entanto, em maio de 2020, o Verdão negociou com o Basel, da Suíça, a prioridade na compra do jogador. O clube suíço pagou R$ 906 mil ao Palmeiras para obter a preferência.

Fabinho (Meio-campo):

O volante Fabinho é mais um meio campista da base do Palmeiras trabalhado para exercer funções semelhantes a Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, sendo completo nas ações ofensivas e defensivas. Dentro de campo, é um volante dinâmico, com marcação e também boa ofensividade e visão de jogo. Não à toa, já atuou como meia armador.

Vindo da Portuguesa de Desportos, o jovem da geração 2002 está no clube desde o sub-13. Mesmo com pouca idade, Fabinho já foi judoca e também campeão em torneios de xadrez, antes de se destacar dentro de campo.

Giovani Henrique (Meia-atacante):

No Palmeiras desde o Sub-11 e presente na lista dos 50 atletas inscritos pelo Palmeiras na Copa Libertadores 2020, o ponta-direita e meia-atacante Giovani Henrique é tido como uma das principais joias das categorias de base do Verdão. Fruto da geração 2004, o jovem fez sua estreia pela categoria sub-17 na última temporada, empolgando a torcida e ganhando oportunidades no sub-20. Ele também é o mais jovem na lista do Campeonato Paulista.