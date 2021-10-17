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Com Arboleda, São Paulo fecha preparação para pegar o Corinthians

Zagueiro retorna ao time após defender o Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sem Miranda, jogador deve ser titular na defesa ao lado de Léo...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 14:35

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 14:35

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo teve uma novidade no treino da manhã deste domingo (17), no CT da Barra Funda, em preparação para encarar o Corinthians, em Majestoso a ser disputado na segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Arboleda, que esteve defendendo a seleção do Equador nas Eliminatórias, retornou e trabalhou no gramado com os companheiros. Com o desfalque de Miranda, suspenso, o técnico Rogério Ceni deve escalar o zagueiro no time titular, formando dupla com Léo.
No período em que esteve com a equipe do Equador, para os duelos com Bolívia, Venezuela e Colômbia, o camisa 5 desfalcou o Tricolor nos últimos três jogos: diante de Santos (1 x 1), Cuiabá (0 x 0) e Ceará (1 x 1).
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiPara o Majestoso, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o volante Luan e o atacante Rigoni, lesionados. Além deles, Miranda está suspenso e também não joga. Um provável time tem: Volpi, Orejuela (Igor Vinícius), Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes (Gabriel), Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri.
Com 31 pontos, o São Paulo está no 13º lugar do Campeonato Brasileiro.

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