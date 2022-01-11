  Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'
Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

Brasileiro assinou contrato com a equipe inglesa até o final da temporada, mas Villans terão a opção de compra. Meia de 29 anos poderá fazer sua estreia no sábado...
LanceNet

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:09

Anunciado como reforço do Aston Villa na última sexta-feira, o brasileiro Philippe Coutinho foi apresentado no novo clube nesta terça. Após passar por exames médicos na França na segunda, o jogador de 29 anos vestiu a camisa 23 da equipe de Birmingham e falou suas primeiras palavras na casa nova.- Estou ansioso para conhecer os torcedores, para estar em campo. Eu sei e sinto que eles estão felizes por eu estar aqui. Quero retribuir isso em campo e desfrutar do meu futebol - disse Coutinho em entrevista ao site oficial do Aston Villa.
Coutinho também falou sobre o técnico Steven Gerrard, que foi o principal entusiasta de sua chegada ao Aston Villa. O meia-atacante foi companheiro do inglês na época de Liverpool e elogiou o amigo.
- Falei muito com o técnico e ele me contou sobre o clube e suas ambições. Estou muito feliz por estar aqui e quero desfrutar do meu futebol. Conheço o Stevie há muito tempo. Joguei com ele e aprendi muito com ele. Ele é alguém por quem tenho grande admiração. Espero dar o meu melhor aqui - finalizou.
O brasileiro deve começar a treinar com seus novos companheiros nesta quarta-feira. Caso seja regularizado antes do fim de semana, poderá fazer sua estreia já no sábado, contra o Manchester United, pela Premier League, em casa.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil​Emprestado pelo Barcelona, o contrato de Philippe Coutinho com o Aston Villa é válido somente até o final da temporada, em junho, mas a equipe inglesa terá a opção de compra por 40 milhões de euros (R$ 256 milhões).
