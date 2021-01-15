Coimbra reforça elenco com o lateral-direito Filipi, eleito o melhor da posição no Mineiro 2020

Crédito: Filipi vai defender o Coimbra no Mineiro 2021 depois de boa passagem pela Caldense-(Henrique Chendes/Coimbra Sports

Buscando mesclar atletas experientes com os jovens valores revelados em casa, o Coimbra acertou a contratação do lateral-direito Filipi Sousa, de 33 anos. Ele chega ao Coimbra após ser indicado para a Seleção do Mineiro, onde os melhores de cada posição foram eleitos em votação feita pelos jornalistas da imprensa esportiva de Minas Gerais. Ex-capitão da Caldense, ele já treina com o restante do elenco desde o início da pré-temporada e disputará a titularidade da posição com dois jovens jogadores revelados pelo Grande Time de Contagem, os laterais-direito Valdir e Maurício.

-Estou me sentindo muito feliz e motivado, desde que iniciei os trabalhos aqui no CT. A estrutura é incrível, com um padrão muito elevado. Todos os profissionais são muito sérios e dedicados, com vontade de vencer e esse é o caminho para alcançar grandes objetivos- destaca Filipi.

CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O experiente lateral-direito, que foi revelado pelo Santos, espera repetir as boas atuações de 2020 e ajudar o Coimbra a conquistar seu principal objetivo na temporada, que é a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

-Por onde eu passo procuro sempre mostrar a importância de uma equipe unida e disciplinada. Dou sempre o meu melhor, sou muito crítico comigo mesmo, me cobro muito. Essa conquista individual no Campeonato Mineiro do ano passado significou muito pra mim. Foi resultado de muito trabalho, mas já passou. Espero repetir o feito e, juntamente com os meus colegas, conquistar um lugar de destaque para o Coimbra no Estadual- finalizou.