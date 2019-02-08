Home
Clubes manifestam apoio ao Flamengo após incêndio no Ninho do Urubu

Times como Botafogo, Fluminense, Corinthians e Santos, além de jogadores, mandaram mensagens em solidariedade à tragédia