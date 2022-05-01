Clubes da Premier League buscam tirar meia do Chelsea

O meia Mason Mason é alvo de interesse de três clubes da Premier League para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". Além das equipes inglesas, o jovem de 23 anos também desperta os olhares de grandes times da Europa.O atleta possui um dos salários mais baixos do elenco dos Blues embora seja um dos principais nomes do plantel comandado por Thomas Tuchel. As limitações do clube por conta das sanções impostas à Roman Abramovich, impedem que os londrinos negociem um novo termo com o camisa 19.

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O Chelsea está em um processo de venda, mas não há garantias de que Mount irá renovar seu vínculo com o clube inglês mesmo com uma grande quantidade de dinheiro sendo colocada na mesa. O meia tem contrato até 2024, mas pode estar disposto a ouvir propostas.

Além do meia, o lateral-direito Reece James também está na lista de interesse de grandes equipes. O Manchester City e o Real Madrid possuem o atleta em suas listas, mas o jovem de 22 anos tem contrato até 2025 e os Blues podem segurar a joia.