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futebol

Claudinei Oliveira quer vencer o clássico para colar no G4

Treinador concedeu coletiva de imprensa e comentou sobre a preparação do Leão para o duelo...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 18:04
Crédito: Divulgação/Avaí
Em alta após a chegada de Claudinei Oliveira, o Avaí chega para o duelo contra o Figueirense embalado. Com uma vitória, o time pode colar de vez no G4 e voltar a sonhar com o acesso.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na coletiva de imprensa, o treinador não escondeu o desejo pelos três pontos e contou sobre a preparação do Leão para o duelo fora de casa.
‘Para o torcedor é um campeonato à parte. Mas são três pontos, que se conquistarmos nos deixam a dois do G-4. Temos que jogar para vencer, mas não é por isso que iremos atacar o tempo todo. É preciso administrar e saber a hora de matar o jogo. A motivação para o jogador é normal, pois sabe que a responsabilidade é maior. Temos que ter equilíbrio para começar com 11 e terminar com 11. É preciso saber que iremos vencer jogando futebol e não brigando ou batendo’, afirmou.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
Após 30 jogos disputados, o Avaí está na 8ª colocação da Série B, com 44 pontos. O Juventude, primeiro time do G4, está com 49.

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