Claudinei Oliveira quer vencer o clássico para colar no G4

Em alta após a chegada de Claudinei Oliveira, o Avaí chega para o duelo contra o Figueirense embalado. Com uma vitória, o time pode colar de vez no G4 e voltar a sonhar com o acesso.

‘Para o torcedor é um campeonato à parte. Mas são três pontos, que se conquistarmos nos deixam a dois do G-4. Temos que jogar para vencer, mas não é por isso que iremos atacar o tempo todo. É preciso administrar e saber a hora de matar o jogo. A motivação para o jogador é normal, pois sabe que a responsabilidade é maior. Temos que ter equilíbrio para começar com 11 e terminar com 11. É preciso saber que iremos vencer jogando futebol e não brigando ou batendo’, afirmou.