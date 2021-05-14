Chelsea x Leicester: saiba onde assistir e prováveis escalações da final da Copa da Inglaterra

Crédito: TIM KEETON/POOL/AFP

Chegou a hora da final do torneio mais antigo da história do futebol. Neste sábado, Chelsea e Leicester decidem a Copa da Inglaterra, no Estádio de Wembley, às 13h15 (de Brasília). Com liberação do governo britânico, mais de 20 mil pessoas poderão acompanhar o duelo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes da partida, o técnico Thomas Tuchel, que pode ser o primeiro treinador alemão a conquistar o torneio, elogiou o Leicester e diz que os Foxes fazem grande temporada.

- Temos muito respeito pelo Leicester. Eles têm sido fantásticos nesta temporada. Têm uma equipa forte, um treinador muito forte e jogam em grupo. Eles produziram performances consistentes ao longo de vários anos e são muito impressionantes - disse Tuchel.

Brendan Rodgers celebrou a chance de conquistar a primeira Copa da Inglaterra para a história do Leicester, mas disse que o Chelsea é um grande adversário e projetou um jogo duro.

- Temos a chance de ganhar a FA Cup pela primeira vez na história do Leicester, então é claro que é uma oportunidade incrível. Sabemos o quão difícil será o jogo contra uma equipe excelente, mas temos uma oportunidade e é tudo o que pedimos. Quando chegar o dia, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para o conseguir - disse Rodgers.

+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA

Chelsea x LeicesterCopa da Inglaterra - Final

Data e horário: 15/05/2021, às 13h15 (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: tuart Burt e Simon BennettOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Christensen (Reece James), Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Chilwell; Werner, Mason Mount e Havertz.

Desfalques: Pulisic e Kovacic (dúvidas).

LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Evans, Fofana e Söyüncü; Ricardo Pereira, Ndidi, Tielemans e Castagne; Maddison; Vardy e Iheanacho.