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Chelsea não quer vender Werner, mas deve ir atrás de Lukaku

Apesar de especulações envolvendo saída de Werner para chegada de Haaland, opção está praticamente descartada nos bastidores do clube londrino...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 09:40

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 09:40
Crédito: Tuchel quer achar um companheiro para Werner no ataque do Chelsea (GLYN KIRK / POOL / AFP
O Chelsea não tem interesse em vender Timo Werner, apesar da temporada decepcionante do alemão, segundo o “The Telegraph”. No entanto, o clube inglês tem a intenção de contratar um centroavante para a próxima temporada e o nome de Romelu Lukaku é um dos preferidos do técnico Thomas Tuchel.A saída de Werner para a chegada de Haaland está descartada nos bastidores dos Blues e a situação só poderia mudar em duas ocasiões: caso o próprio atacante do Chelsea peça para sair após um ano na equipe ou caso o Dortmund expresse o desejo em contar com o atleta e aceite negociá-lo pelo jovem norueguês.
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No entanto, ambas as possibilidades são remotas e não devem acontecer na próxima janela de transferências. Dessa forma, o time dirigido por Tuchel deve ir ao mercado em busca de um camisa nove para fazer parceria com ex-atleta do RB Leipzig e potencializar suas características e fazer valer o alto investimento.

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