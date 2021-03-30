Chelsea não quer vender Werner, mas deve ir atrás de Lukaku

O Chelsea não tem interesse em vender Timo Werner, apesar da temporada decepcionante do alemão, segundo o “The Telegraph”. No entanto, o clube inglês tem a intenção de contratar um centroavante para a próxima temporada e o nome de Romelu Lukaku é um dos preferidos do técnico Thomas Tuchel.A saída de Werner para a chegada de Haaland está descartada nos bastidores dos Blues e a situação só poderia mudar em duas ocasiões: caso o próprio atacante do Chelsea peça para sair após um ano na equipe ou caso o Dortmund expresse o desejo em contar com o atleta e aceite negociá-lo pelo jovem norueguês.