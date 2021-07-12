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Chay lamenta empate do Botafogo e fala sobre hat-trick: 'Momento marcante para mim'

Esta foi a primeira vez que um jogador do Alvinegro Carioca marcou pelo menos três gols em uma partida na Série B do Brasileirão...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde do último sábado, o Botafogo empatou com o Cruzeiro por 3 a 3, no Nilton Santos, em partida válida pela 11ª rodada da Série B. Os três gols do Alvinegro foram marcados pelo atacante Chay. Pelas redes sociais, o camisa 14 lamentou o resultado, mas comemorou o hat-trick e ressaltou que este foi um momento marcante para ele.
> ATUAÇÕES: Chay é o destaque do Botafogo no empate contra o Cruzeiro- Resultado que não esperávamos! Mas feliz pelos três gols. Momento marcante pra mim que vou guardar pra vida toda - disse Chay.
> Veja a tabela da Série B
Chay se tornou o artilheiro do Botafogo na Série B, com seis gols marcados. Ele ultrapassou o centroavante Rafael Navarro, que vem atrás, com quatro. Vale lembrar que foi a primeira vez que um jogador do Alvinegro marcou pelo menos três gols em uma partida na competição.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão

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