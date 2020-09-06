Chapecoense derrota o Avaí e chega a vice-liderança da Série B

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na Arena Condá, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense derrotou o Avaí por 1 a 0 e chega a vice-liderança da competição. Com o resultado, o Verdão do Oeste agora soma 16 pontos. O Leão fica 9 e cai para a 11ª colocação.O próximo compromisso do Avaí é contra a Ponte Preta, na Ressacada, dia 11 de setembro. Já a Chapecoense pega o Náutico, no estádio dos Aflitos, no dia 18 de setembro.

A partida

A Chapecoense inicial o jogo partindo para cima do Avaí. A pressão inicial foi grande, mas a defesa do Leão mostrou firmeza, conseguiu resistir bem e não ser vazada na primeira parte do jogo.

Das chances criadas pelo Verdão do Oeste, destaque para o chute de Paulinho Moccelin. Ele bateu forte, o goleiro Lucas Frigeri foi tentar encaixar e quase tomou um frangaço.

O Avaí só conseguiu criar uma oportunidade após a parada técnica. Mesmo assim, o lance nem chegou a assustar o goleiro João Ricardo, da Chapecoense.

O segundo tempo começou com o Verdão do Oeste com maior posse de bola e buscando o gol. Enquanto isso, o Leão se fechava atrás e esperava um erro da Chapecoense para tentar marcar no contra-ataque.

Mas a Chape não deu sopa para o azar. De tanto insistir, o Verdão do Oeste conseguiu o seu gol. Perroti recebeu belo passe, o atacante não se afobou e concluiu com tranquilidade para inaugurar o placar: 1 a 0.

A Chapecoense não se acomodou com o gol, foi buscar o segundo e quase marcou em chute cruzado de Rafael Santos. A bola passou raspando a trave.

O Avaí melhorou após as mexidas do técnico Geninho e quase achou o seu gol em chute do atacante Daniel Amorim. Para azar dele, o goleiro João Ricardo estava bem posicionado e salvou a Chape.