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futebol

Chapecoense derrota o Avaí e chega a vice-liderança da Série B

O Verdão do Oeste alcança a segunda vitória consecutiva e quebra a sequência de triunfos do Leão...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 13:03
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na Arena Condá, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense derrotou o Avaí por 1 a 0 e chega a vice-liderança da competição. Com o resultado, o Verdão do Oeste agora soma 16 pontos. O Leão fica 9 e cai para a 11ª colocação.O próximo compromisso do Avaí é contra a Ponte Preta, na Ressacada, dia 11 de setembro. Já a Chapecoense pega o Náutico, no estádio dos Aflitos, no dia 18 de setembro.
A partida
A Chapecoense inicial o jogo partindo para cima do Avaí. A pressão inicial foi grande, mas a defesa do Leão mostrou firmeza, conseguiu resistir bem e não ser vazada na primeira parte do jogo.
Das chances criadas pelo Verdão do Oeste, destaque para o chute de Paulinho Moccelin. Ele bateu forte, o goleiro Lucas Frigeri foi tentar encaixar e quase tomou um frangaço.
O Avaí só conseguiu criar uma oportunidade após a parada técnica. Mesmo assim, o lance nem chegou a assustar o goleiro João Ricardo, da Chapecoense.
O segundo tempo começou com o Verdão do Oeste com maior posse de bola e buscando o gol. Enquanto isso, o Leão se fechava atrás e esperava um erro da Chapecoense para tentar marcar no contra-ataque.
Mas a Chape não deu sopa para o azar. De tanto insistir, o Verdão do Oeste conseguiu o seu gol. Perroti recebeu belo passe, o atacante não se afobou e concluiu com tranquilidade para inaugurar o placar: 1 a 0.
A Chapecoense não se acomodou com o gol, foi buscar o segundo e quase marcou em chute cruzado de Rafael Santos. A bola passou raspando a trave.
O Avaí melhorou após as mexidas do técnico Geninho e quase achou o seu gol em chute do atacante Daniel Amorim. Para azar dele, o goleiro João Ricardo estava bem posicionado e salvou a Chape.
O Leão foi para o abafa em busca do empate nos 10 minutos finais, mas a defesa da Chapecoense conseguiu segurar bem a pressão, garantir os três pontos e alcançar a vice-liderança da Série B.

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