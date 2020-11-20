Celso Barros compara novela de Dodi a saída de Danielzinho e alfineta Mário Bittencourt

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Afastado do cargo de vice-presidente há mais de um ano, Celso Barros utilizou as redes sociais para comentar a novela da renovação de Dodi, que chegou ao fim nesta quinta-feira sem acordo. Além da análise do episódio, o ex-presidente da Unimed alfinetou o presidente Mário Bittencourt e um dos empresários do jogador, Márcio Bittencourt - sem qualquer parentesco com o presidente tricolor.

Celso citou o representante de Dodi para comparar o caso com o de Danielzinho, que se transferiu para o Bahia no início deste ano. Na época, o clube também viveu uma longa tentativa de extensão do vínculo, que acabou não dando certo.

- O atual episódio do atleta Dodi esse ano, em muito se assemelha com o de Danielzinho, no período em que eu estava no futebol do Flu. Jogadores e atletas, seis meses antes do final de contrato, procuram ser valorizados pelo trabalho que realizaram no clube. Nada de anormal nisso. No entanto, o que não é normal é a forma com que alguns empresários tocam essas negociações. Existe sempre o discurso em que dizem que o jogador sempre quer ficar no clube e ao final o atleta vai embora - escreveu Celso Barros.

- Nestes dois episódios esteve presente o empresário Marcio Bittencourt, que é visto no futebol do Flu como uma pessoa que gosta e sempre pensa no melhor para o clube. É o famoso “me engana, que eu gosto”. Por último, caro presidente, é como diz outra expressão popular: ”O pau que dá em Chico, dá em Francisco.” ST - completou.