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futebol

CBF acata pedido, e Botafogo terá Matheus Nascimento contra o Fluminense

Atacante vai se apresentar à Seleção Brasileira sub-20 apenas na terça-feira para amistosos do time de base e está à disposição do Botafogo para semifinal do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:31

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:31

Se Gatito Fernández será desfalque, as notícias, ao menos, não são inteiramente ruins para o Botafogo. O clube informou na noite desta sexta-feira que conseguiu a liberação de Matheus Nascimento, convocado para a Seleção sub-20, para a partida contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube
O camisa 90 estará disponível apenas para o primeiro jogo do confronto, na próxima segunda-feira. Ele deveria se apresentar antes disso, mas o bom relacionamento entre Botafogo e CBF fez essa apresentação ser postergada. Ele, contudo, será desfalque no jogo da volta, no domingo.
A Seleção sub-20 fará amistosos em Salvador contra Bahia e Canaã visando a preparação para o Sul-Americano da categoria. Matheus Nascimento deve ser um dos nomes utilizados pelo técnico Ramon Menezes.
O atacante viajará para o Nordeste logo depois do clássico. Erison é a opção imediata de Lúcio Flávio para o jogo da volta da semifinal.NOTA DO BOTAFOGO:
"O atleta Matheus Nascimento estará à disposição da comissão técnica para a partida desta segunda (21), contra o Fluminense, jogo de ida das semifinais do Carioca. Pela boa relação entre as partes, a CBF atendeu ao pedido do Clube após contato entre o Diretor de Futebol André Mazzuco e o Coordenador de Base da CBF Branco. Matheus se apresentará na Seleção Brasileira Sub-20 apenas na terça-feira (22) para período de preparação e amistosos em Salvador.
A Federação Paraguaia, por sua vez, não liberou o atleta Gatito Fernández, apesar das tentativas do Clube. Gatito vai integrar a delegação paraguaia na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo."
Crédito: MatheusNascimentoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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