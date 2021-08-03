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futebol

Carlos Eduardo foca em sequência da temporada com a camisa do Sport

Goleiro tem se destacado pelo Leão da Ilha...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 16:43

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:43

Crédito: Divulgação / Sport
Titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.
Veja os jogos restantes aos favoritos ao título no primeiro turno do Brasileirão
- Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para crescer e ajudar a equipe dentro e fora de campo. Tenho trabalhado para ter uma boa sequência e para evoluir. Estou muito motivado para esse segundo semestre. - afirmou.
FORA DO Z4? SIMULE OS JOGOS DO SPORT NO BRASILEIRÃOPara Eduardo, o Leão da Ilha vai com tudo para evoluir em 2021.
- Estamos buscando um ritmo forte agora para alcançarmos nossos objetivos em 2021. O grupo sabe da importância disso. Vamos lutar muito para fazer uma boa sequência nos próximos meses. - concluiu.

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