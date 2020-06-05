Carli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'

Por meio do Instagram, o argentino se pronunciou. Em tom de agradecimento, Carli se despediu e se declarou ao Botafogo, clube que assinou no começo de 2016. Pelo Alvinegro, foram 153 partidas e um Campeonato Carioca conquistado, em 2018.E MAIS:Joel Carli deixa o Botafogo como terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa do GloriosoAlívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadoresBotafogo informa que Carli não faz mais parte do elencoMontenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 95 com o BotafogoCONFIRA A PUBLICAÇÃO DE JOEL CARLI:"Gostaria de agradecer o apoio incondicional da torcida, dos meus companheiros e ex-companheiros e de todos os funcionários do Botafogo nesse período de transição. Não me deram outra opção. Tentei de tudo, mas encerro um ciclo de quase cinco anos, no qual me dediquei ao máximo para estar à altura de um clube tão glorioso. Recebi inúmeras manifestações de carinho e agradecimento. Isso me faz pensar que tanto esforço por esse clube que eu aprendi a amar valeu a pena. Simplesmente, obrigado. Vocês ficarão eternamente no meu coração." E MAIS: