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Carli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'

Por meio de publicação no Instagram, argentino, que negociará rescisão com o Alvinegro nas próximas semanas, se despediu do clube de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 21:01

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:01

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Joel Carli falou pela primeira vez desde a saída do Botafogo. O clube anunciou, na manhã desta quinta-feira, que o zagueiro não fazia mais parte do elenco e estava em negociações com a diretoria por uma rescisão amigável no contrato, com validade até o final de 2021.
Por meio do Instagram, o argentino se pronunciou. Em tom de agradecimento, Carli se despediu e se declarou ao Botafogo, clube que assinou no começo de 2016. Pelo Alvinegro, foram 153 partidas e um Campeonato Carioca conquistado, em 2018.E MAIS:Joel Carli deixa o Botafogo como terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa do GloriosoAlívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadoresBotafogo informa que Carli não faz mais parte do elencoMontenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 95 com o BotafogoCONFIRA A PUBLICAÇÃO DE JOEL CARLI:"Gostaria de agradecer o apoio incondicional da torcida, dos meus companheiros e ex-companheiros e de todos os funcionários do Botafogo nesse período de transição. Não me deram outra opção. Tentei de tudo, mas encerro um ciclo de quase cinco anos, no qual me dediquei ao máximo para estar à altura de um clube tão glorioso. Recebi inúmeras manifestações de carinho e agradecimento. Isso me faz pensar que tanto esforço por esse clube que eu aprendi a amar valeu a pena. Simplesmente, obrigado. Vocês ficarão eternamente no meu coração." E MAIS:

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