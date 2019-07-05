Capixabas são convocados para amistosos da seleção brasileira sub-17

Publicado em 5 de julho de 2019 às 17:08
- Atualizado há 6 anos
O técnico Guilherme Dalla Déa convocou a seleção brasileira Sub-17. Foram relacionados 25 atletas para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 23 e 26 de julho, e mais um período de treinamentos na Granja Comary. Entre os nomes, dois capixabas. O meia-atacante Miguel Silveira, de 16 anos, era uma das promessas da base do Fluminense e já integra o elenco profissional.
Já o meia Pedro Lucas, o Pedrinho, apesar da pouca idade, também já assinou contrato profissional com o Grêmio, time onde está há quase cinco anos.
Em preparação para o Mundial Sub-17 do Brasil, que terá o estádio Kleber Andrade como um dos palcos da competição, a Seleção se apresenta em Teresópolis no dia 16 deste mês para o início dos treinamentos. O local dos dois amistosos ainda será definido.
Na próxima semana, no dia 11 de julho, será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Sub-17. O evento será realizado em Zurique, na Suíça, onde fica a sede da FIFA.
Confira a lista:
GOLEIROS
Cristian – Atlético Mineiro
Marcelo – Fluminense
Matheus Donelli – Corinthians
DEFENSORES
Dérick – Santos
Gustavo Garcia – Palmeiras
Henri – Palmeiras
Luan Patrick – Athletico Paranaense
Patryck – São Paulo
Paulo Eduardo – Cruzeiro
Renan – Palmeiras
Yan – Coritiba
MEIAS
Daniel Cabral – Flamengo
Diego Rosa – Grêmio
Lucas Calegari – Fluminense
Matheus Araujo – Corinthians
Pedro Lucas – Grêmio
Pierre – Figueirense
Reinier – Flamengo
Talles Costa – São Paulo
ATACANTES
Gabriel Veron – Palmeiras
Kaio Jorge – Santos
Marcos Leonardo – Santos
Marquinhos Alencar – São Paulo
Miguel Silveira – Fluminense
Talles Magno – Vasco da Gama
