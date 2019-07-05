Na lista

Capixabas são convocados para amistosos da seleção brasileira sub-17

A seleção vai disputar amistosos e mais um período de treinos em preparação para o Mundial Sub-17, que terá o Kleber Andade como um dos palcos

Publicado em 5 de julho de 2019 às 17:08 - Atualizado há 6 anos

Os capixabas Pedrinho, do Grêmio, e Miguel, do Fluminense Crédito: Reprodução/Instagram e Lucas Merçon/Fluminense

O técnico Guilherme Dalla Déa convocou a seleção brasileira Sub-17. Foram relacionados 25 atletas para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 23 e 26 de julho, e mais um período de treinamentos na Granja Comary. Entre os nomes, dois capixabas. O meia-atacante Miguel Silveira, de 16 anos, era uma das promessas da base do Fluminense e já integra o elenco profissional.

Já o meia Pedro Lucas, o Pedrinho, apesar da pouca idade, também já assinou contrato profissional com o Grêmio, time onde está há quase cinco anos.

Em preparação para o Mundial Sub-17 do Brasil, que terá o estádio Kleber Andrade como um dos palcos da competição, a Seleção se apresenta em Teresópolis no dia 16 deste mês para o início dos treinamentos. O local dos dois amistosos ainda será definido.

Na próxima semana, no dia 11 de julho, será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Sub-17. O evento será realizado em Zurique, na Suíça, onde fica a sede da FIFA.

Confira a lista:

GOLEIROS

Cristian – Atlético Mineiro

Marcelo – Fluminense

Matheus Donelli – Corinthians

DEFENSORES

Dérick – Santos

Gustavo Garcia – Palmeiras

Henri – Palmeiras

Luan Patrick – Athletico Paranaense

Patryck – São Paulo

Paulo Eduardo – Cruzeiro

Renan – Palmeiras

Yan – Coritiba

MEIAS

Daniel Cabral – Flamengo

Diego Rosa – Grêmio

Lucas Calegari – Fluminense

Matheus Araujo – Corinthians

Pedro Lucas – Grêmio

Pierre – Figueirense

Reinier – Flamengo

Talles Costa – São Paulo

ATACANTES

Gabriel Veron – Palmeiras

Kaio Jorge – Santos

Marcos Leonardo – Santos

Marquinhos Alencar – São Paulo

Miguel Silveira – Fluminense

Talles Magno – Vasco da Gama

