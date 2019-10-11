Campeonato Capixaba

Capixabão 2020 segue o calendário da CBF e começa em janeiro

Futuro campeão garante as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, ambas em 2021

O Campeonato Capixaba 2020 volta a seguir o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e terá início em janeiro. Na tarde desta sexta-feira, na segunda reunião do Conselho Arbitral, ficou decidido que a primeira rodada da competição será realizada no dia 25 e a final no dia 25 de abril.

Estarão no Estadual o atual campeão Vitória-ES e o vice Real Noroeste, Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária, Serra, Estrela do Norte, Atlético Itapemirim e Rio Branco VN. Além desses, os recém-promovidos São Mateus e Linhares.

A fórmula de disputa será a mesma do ano passado. Os 10 clubes se enfrentam em turno único e os oito melhores se classificam para as quartas de final. A partir desta fase a competição será disputada no formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. O futuro campeão capixaba garante as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, ambas em 2021. Os dois piores classificados, na primeira fase, serão rebaixados.

