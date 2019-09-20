Home
>
Futebol
>
Capixaba ganha de Casagrande bandeira do ES após episódio no Maracanã

Capixaba ganha de Casagrande bandeira do ES após episódio no Maracanã

No último sábado, Anna Moscon se viu forçada a descartar o símbolo capixaba momentos antes do jogo entre Flamengo e Santos. "Tive que jogar no lixo"