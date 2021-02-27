Capixaba Gabi Zanotti é eleita a melhor jogadora do Brasil

E essa não é a primeira vez que Gabi Zanotti conquista prêmios. A atleta já esteve em três times de melhores escolhidos pela CBF. Em 2019, além dos prêmios de Craque e melhor meia, ela também ganhou como a autora do Gol Mais Bonito da competição, categoria essa que é escolhida pelos internautas nas redes sociais.