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Brasileirão feminino

Capixaba Gabi Zanotti é eleita a melhor jogadora do Brasil

Vice-artilheira do Corinthians no campeonato, atleta, que é camisa dez do Timão, já esteve três vezes entre as melhores

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 10:55

Publicado em 

27 fev 2021 às 10:55
Gabi Zanotti, meia e capitã do Corinthians, é eleita a craque do Brasileirão Feminino 2020
Gabi Zanotti, meia e capitã do Corinthians, é eleita a craque do Brasileirão Feminino 2020 Crédito: Thais Magalhães/CBF
É capixaba a jogadora eleita craque do Brasileirão Feminino 2020 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A atleta Gabi Zanotti levou para casa os troféus de melhor meia e melhor jogadora do Brasil.  A cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (26), e premiou os destaques do campeonato.
E essa não é a primeira vez que Gabi Zanotti conquista prêmios. A atleta já esteve em três times de melhores escolhidos pela CBF. Em 2019, além dos prêmios de Craque e melhor meia, ela também ganhou como a autora do Gol Mais Bonito da competição, categoria essa que é escolhida pelos internautas nas redes sociais.

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Vice-artilheira do Corinthians no ano de 2020 balançando as redes em seis oportunidades dos 20 jogos, a camisa 10 do Timão chegou a ser eleita a Craque da Partida, no jogo de volta da final contra o Avaí/Kidermann.
"É um motivo de muito orgulho fazer parte dessa seleção do campeonato. Eu sempre falo da parte coletiva, faço questão de compartilhar este premio individual com todas as companheiras. O Campeonato Brasileiro a cada ano que passa se torna mais competitivo e mais talentos são revelados"
Gabi Zanotti - Jogadora do Corinthians
Gabi Zanotti, meia e capitã do Corinthians, é eleita a craque do Brasileirão Feminino 2020
Gabi Zanotti, meia e capitã do Corinthians, é eleita a craque do Brasileirão Feminino 2020 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

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