Gabi Zanotti é eleita a melhor meia do Campeonato Brasileiro Feminino

Agora é a vez delas! Na segunda-feira, no Rio de Janeiro, o Prêmio Brasileirão entrou para a história e reconheceu pela primeira vez as jogadoras que disputam a edição feminina do Campeonato Brasileiro.

Gabi Zanotti entra para a seleção do Brasileirão Feminino Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Anunciada em fevereiro como reforço de peso do Corinthians, a capixaba Gabi Zanotti foi uma das protagonistas da equipe na temporada 2018 e conquistou um lugar na seleção das melhores do campeonato.

A meia garantiu espaço no time dos sonhos pela brilhante campanha na conquista do título nacional do Timão. Além disso, a jogadora de 32 anos também se destacou na campanha do vice-campeonato paulista, no qual também integrou a seleção do torneio.

"u considero um ano incrível e especial nesse meu retorno ao Brasil. Chegamos em duas finais, um título brasileiro, além de prêmios individuais. Estou muito contente e coroa a campanha que fizemos durante o ano, premia o coletivo já que não se conquista nada sozinho. Estou muito honrada de participar desta premiação nesta noite e valoriza cada vez mais o futebol feminin" Gabi Zanotti - Meia do Corinthians - Cargo do Autor

Depois de dois anos no futebol chinês, Gabi voltou para o futebol brasileiro no dia 2 de fevereiro. Ao longo da temporada, foram 35 jogos vestindo a camisa alvinegra, sendo 30 como titular. No Brasileirão, entrou em campo em 17 dos 20 jogos disputados pela equipe paulista. Foram 17 gols marcados na temporada, sendo oito no campeonato nacional, feito que a fez terminar o ano como terceira artilheira do Corinthians.

Gabi Zanotti e a seleção do Brasileirão Feminino Crédito: Lucas Figueiredo/CBF