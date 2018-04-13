Capixaba filma gol enquanto gravava 'Brasil que eu quero' e viraliza

Grupo de amigos filma gol do Atlético Itapemirim durante gravação de "O Brasil que eu quero" Crédito: Reprodução Internet

Um vídeo gravado no estádio Kleber Andrade, durante a partida de volta da semifinal da Copa Verde entre Atlético Itapemirim e Luverdense-MT caiu no gosto dos torcedores capixabas. No momento em um atleta do Galo da Vila se preparava para a cobrança de uma falta próximo à bandeirinha de escanteio, um grupo de amigos iniciou uma filmagem fazendo referência à campanha da TV Globo "O Brasil que eu quero". Eles só não contavam, ou contavam sim, com o desfecho, como conta Ramon Hudson, que fez a gravação.

"A gente tem o costume de ir nos jogos aqui dos times capixabas, jogos de bairros também, e sempre que vejo que pode sair o gol eu começo a gravar. Algumas vezes dá certo. Nesse jogo do Atlético Itapemirim eu já havia tentado uma outra vez, mas passou perto. Nesta hora da cobrança eu tentei de novo. Pedi o telefone do Vinícius, meu amigo, que tem uma câmera melhor, e fiz. E eu acertei que o zagueiro foi de cabeça. Ia até falar que seria o Kleber Viana, que realmente foi o autor do gol, mas na hora acabei não falando. Mas está valendo", conta.

Ramon se disse surpreso com a virilização das imagens nas redes sociais. "Não esperava que ia ter tanta repercussão assim. Tem gente que criticou por eu estar com a camisa do Flamengo no jogo de um time capixaba. É que eu não tenho camisa do Atlético Itapemirim. Mas eu torço muito pelo futebol capixaba. Sou grená e estou sempre nos estádios. E na final espero estar com uma camisa do Galo da Vila", acrescenta o morador do bairro Porto Santana, em Cariacica.

O Atlético Itapemirim fará sua primeira final em competição nacional. O adversário da finalíssima será o Paysandu-PA. O jogo de ida está marcado para o dia 25 de abril, no estádio o Kleber Andrade. A partida de volta está prevista para o dia 16 de maio, no Pará. A CBF, no entanto, ainda não definiu horários e locais. O campeão da Copa Verde terá vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2019.