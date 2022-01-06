Cano testa positivo para Covid-19 e atrasa chegada ao Fluminense

A torcida do Fluminense vai precisar esperar mais um pouco para ver Germán Cano junto ao elenco no CT Carlos Castilho. O atacante testou positivo para Covid-19 e precisará adiar a chegada ao Rio de Janeiro para cumprir quarentena. Ele está em Buenos Aires, na Argentina, e era aguardado no fim de semana pelo tricolor.A informação foi dada inicialmente pelo "Extra" e confirmada pelo LANCE!. Cano ainda não foi anunciado oficialmente e precisa passar pelos exames antes de assinar contrato com o clube por dois anos. Os jogadores do Flu se reapresentam nesta segunda-feira, dia 10, no CT para iniciar a pré-temporada. Todos vão ser testados para Covid-19. O centroavante chega ao Rio na próxima semana.

Cano vinha conversando com o Flu desde dezembro, quando definiu que não ficaria no Cruz-Maltino. As negociações chegaram a esfriar por conta das investidas do Tricolor em Ricardo Goulart, mas, sem o jogador, o argentino voltou a ser o grande foco. Ele chegou a conversar com Fortaleza e um clube árabe, porém, chega às Laranjeiras.

Aos 33 anos, Cano foi importante no Vasco, onde marcou 73 gols e deu quatro assistências, tornando-se o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube. O primeiro ano foi o melhor, mesmo com o rebaixamento. Na última temporada, o jogador perdeu pênaltis importantes e foi pressionado, mas teve o apoio da torcida.

Com a aposentadoria de Fred se aproximando, o Flu buscava um nome experiente para o setor. O camisa 9 tem contrato até julho, mas pode ficar dependendo da situação do clube na Libertadores. Outro concorrente é o jovem John Kennedy. Abel Hernández e Raúl Bobadilla não renovaram após o fim do vínculo em dezembro.