Cano brilha, Fluminense vence o Flamengo e abre vantagem na final do Carioca

Cano marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre o Flamengo Crédito: Paulo Souza/Divulgação

A primeira de duas partes da decisão já se foi. Nesta quarta-feira (30), num Maracanã cheio e de ampla maioria rubro-negra, a torcida tricolor calou o lado rival. O Fluminense venceu a ida da final do Carioca por 2 a 0, gols de Cano em intervalo de dois minutos, em decorrência de falhas de Léo Pereira, já na reta final. O duelo da volta será realizado no sábado, às 18h, no mesmo palco.

Tenso, pegado, picotado, falado, reclamado. Os temperos de decisão (dos menos vistosos) marcaram presença no primeiro tempo, em que apenas um time chutou a gol: o Flamengo. Com mais posse de bola, como se esperava pela maior qualidade técnica, a equipe de Paulo Sousa viu espaços no meio, principalmente com Everton Ribeiro, mas pecou no capricho. Faltas de fora (com David Luiz e Marinho) e cabeçadas, como uma perigosa de Fabrício Bruno, foram os lances mais pertos de se eternizarem na rede.

No único arremate que seria contabilizado para o Flu, e a bola estufou a rede, o auxiliar assinalou impedimento de Cano no começo da jogada, mas Filipe Luís tocou na bola e teria tirado a irregularidade do lance, finalizado por Bigode, posteriormente, com endereço certo ao gol. Jogadores e torcida do Tricolor ficaram na bronca.

Para se ter uma ideia do quanto foi mastigada e pouco jogada, de fato, a partida foi para o intervalo com apenas cinco chutes, todos do Fla (apenas um no alvo), e cinco cartões amarelos, sendo quatro para o Rubro-Negro. As emoções com lances de efeito foram escassas.

A esperança era de um segundo tempo mais franco e com uma qualidade técnica, ao menos, superior. Do lado do Fla, Arrascaeta e Pedro entraram, e logo no primeiro lance da dupla, os mandantes quase marcaram. Fábio, com bela intervenção, e a zaga evitaram o pior. Já o Tricolor conseguiu inserir finalização na estatística pela primeira vez com Cano, em tentativa do meio-campo. Hugo estava atento e segurou. E em amarelos, adivinhem? O Flu igualou o número de cartões - e não demorou muito.