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Bundesliga estuad volta dos torcedores nos estádios

Campeonato Alemão deve fazer parceria com empresa e usar tecnologia para ajudar no uso de máscaras e distanciamento social dentro das arenas durante os jogos...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 16:49
Crédito: Odd Andersen/AFP
Faltando uma rodada para o término do Campeonato Alemão, os organizadores já estão pensando na próxima temporada, mas principalmente como podem fazer com que os torcedores voltem aos estádios, segundo a revista “Kicker”. As informações apontam que será usada tecnologia para ajudar no monitoramento dos presentes.
As arenas irão adotar câmeras termais na entrada, para verificar a temperatura dos fãs das equipes e dispositivos que irão garantir que todo o público esteja de máscara e com distâncias seguras entre si durante os 90 minutos. A partida entre Dortmund e Hoffenheim, ainda sem torcedores, pode servir como teste.
- A nossa plataforma permite detectar caso as pessoas estejam mais juntas ou não usem máscaras. Gera um alarme de forma que alguém vai corrigir o que está errado - disse Karsten Neugebauer, co-fundadora da empresa G2K.E MAIS:Possíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgadosJuventus recebe Lecce e busca arrancar para o título do ItalianoSevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia Dortmund E MAIS:

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