Bundesliga estuad volta dos torcedores nos estádios

Crédito: Odd Andersen/AFP

Faltando uma rodada para o término do Campeonato Alemão, os organizadores já estão pensando na próxima temporada, mas principalmente como podem fazer com que os torcedores voltem aos estádios, segundo a revista “Kicker”. As informações apontam que será usada tecnologia para ajudar no monitoramento dos presentes.

As arenas irão adotar câmeras termais na entrada, para verificar a temperatura dos fãs das equipes e dispositivos que irão garantir que todo o público esteja de máscara e com distâncias seguras entre si durante os 90 minutos. A partida entre Dortmund e Hoffenheim, ainda sem torcedores, pode servir como teste.