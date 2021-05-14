Bruno Méndez lamenta goleada sofrida pelo Corinthians: 'Não pode levar quatro'

Crédito: MARIANA GREIF / AFP / POOL

O torcedor do Corinthians deve estar vivendo uma noite terrível após ver seu time do coração sofreu uma goleada vexatória por 4 a 0, para o Peñarol, no Uruguai, mas a sensação não é muito diferente daquela que os jogadores tiveram dentro de campo, onde carregaram a pior derrota do clube em suas participações em torneios continentais. A ordem agora é pensar no Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians

Na saída de campo, em entrevista para a Conmebol TV, Bruno Méndez lamentou demais o resultado e afirmou que o Timão, pelo seu tamanho, jamais poderia sofrer quatro gols em um jogo. Sem conseguir explicar o atropelamento, o uruguaio volta as atenções para a semifinal do estadual, já que a derrota também implicou na eliminação na Copa Sul-Americana.

- É difícil falar depois de levar quatro gols em um campeonato internacional. O Corinthians é grande, não pode levar quatro. Agora é focar no estadual.Após lamentar o placar elástico, Bruno tentou analisar onde o Corinthians errou para tomar quatro gols do bom time do Peñarol, que fez a festa no setor defensivo da equipe brasileira, onde poderia ter ampliado a goleada.

- No primeiro tempo, tentamos fazer uma linha de cinco, creio que erramos, Peñarol jogou sozinho a maior parte do tempo, tiveram espaço e fizeram muitos gols - concluiu.