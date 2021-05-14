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futebol

Bruno Méndez lamenta goleada sofrida pelo Corinthians: 'Não pode levar quatro'

Zagueiro uruguaio falou na saída de campo na derrota por 4 a 0 para o Peñarol e analisou a trágica atuação do Timão. Para ele, agora é focar na disputa do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 00:20

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 00:20

Crédito: MARIANA GREIF / AFP / POOL
O torcedor do Corinthians deve estar vivendo uma noite terrível após ver seu time do coração sofreu uma goleada vexatória por 4 a 0, para o Peñarol, no Uruguai, mas a sensação não é muito diferente daquela que os jogadores tiveram dentro de campo, onde carregaram a pior derrota do clube em suas participações em torneios continentais. A ordem agora é pensar no Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
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Na saída de campo, em entrevista para a Conmebol TV, Bruno Méndez lamentou demais o resultado e afirmou que o Timão, pelo seu tamanho, jamais poderia sofrer quatro gols em um jogo. Sem conseguir explicar o atropelamento, o uruguaio volta as atenções para a semifinal do estadual, já que a derrota também implicou na eliminação na Copa Sul-Americana.
- É difícil falar depois de levar quatro gols em um campeonato internacional. O Corinthians é grande, não pode levar quatro. Agora é focar no estadual.Após lamentar o placar elástico, Bruno tentou analisar onde o Corinthians errou para tomar quatro gols do bom time do Peñarol, que fez a festa no setor defensivo da equipe brasileira, onde poderia ter ampliado a goleada.
- No primeiro tempo, tentamos fazer uma linha de cinco, creio que erramos, Peñarol jogou sozinho a maior parte do tempo, tiveram espaço e fizeram muitos gols - concluiu.
Não haverá muito tempo para o Corinthians mudar a chavinha para outra competição, já que neste final de semana o time terá a semifinal do Campeonato Paulista e aguarda o seu adversário, que ainda não está definido. Nesta sexta-feira pela manhã, o elenco já treinará no CT Joaquim Grava.

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