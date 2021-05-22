futebol

Brest x Paris Saint-Germain: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Mauricio Pochettino tem que vencer duelo fora de casa e torcer por um tropeço do Lille para conquistar o título do Campeonato Francês...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 10:16

LanceNet

Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Recém campeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain busca seu segundo título em uma semana. A equipe de Mauricio Pochettino viaja para encarar o Brest neste domingo, às 16h (horário de Brasília), mas além de vencer, deve torcer por um tropeço do Lille diante do Angers.Esperança
- Não temos nosso destino nas mãos, mas ganhar os três pontos depende da gente. Temos que acreditar, estar prontos e sermos competitivos. No futebol você tem que acreditar, é um princípio. Aconteça o que acontecer, você tem que vencer e ter esperança - disse o técnico Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
De olho lá
O Lille ocupa a liderança da Ligue 1 e enfrenta o Angers, que está na 12ª colocação. A diferença na tabela para o PSG é de apenas um ponto, mas o time de Christophe Galtier entra na partida como o clube que menos foi derrotado no torneio (apenas em três ocasiões) e com a defesa menos vazada da competição (22 gols sofridos).
FICHA TÉCNICA:Brest x Paris Saint-Germain
Data e horário: 23/5/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stade Francis-Le Blé, em Brest (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BREST (Técnico: Olivier Dall'Oglio)Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne e Perraud; Honorat, Magnetti, Belkebla e Faivre; Mounie e Charbonnier
Desfalques: Romain Philippoteaux, Paul Lasne e Christophe Herelle (machucados)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Pereira e Paredes; Di Maria, Neymar e Draxler; Mbappe
Desfalques: Juan Bernat, Marco Verratti e Layvin Kurzawa (machucados)

