Botafogo x Cabofriense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de mais de três meses de paralisação, Botafogo e Cabofriense retornam às atividades pelo Campeonato Carioca, neste domingo às 11h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro entra em campo com o objetivo de garantir a segunda colocação do Grupo A, que dá um lugar nas semifinais da Taça Rio. O Flamengo lidera a chave com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Glorioso tem tem 4 pontos, junto com a Portuguesa, três a menos que o Boavista, em segundo. O time será comandado pelo auxiliar Renê Weber, depois a suspensão do técnico Paulo Autuori pela Ferj, por 15 dias.