Botafogo x Cabofriense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de mais de três meses de paralisação, Botafogo e Cabofriense retornam às atividades pelo Campeonato Carioca, neste domingo às 11h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro entra em campo com o objetivo de garantir a segunda colocação do Grupo A, que dá um lugar nas semifinais da Taça Rio. O Flamengo lidera a chave com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Glorioso tem tem 4 pontos, junto com a Portuguesa, três a menos que o Boavista, em segundo. O time será comandado pelo auxiliar Renê Weber, depois a suspensão do técnico Paulo Autuori pela Ferj, por 15 dias.
Do outro lado, a Cabofriense é a lanterna do grupo e busca os primeiros pontos na Taça Rio, após três derrotas consecutivas.
BOTAFOGO X CABOFRIENSE
Data/Hora: 28/06/2020, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michel Correia (RJ)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!E MAIS:Bruno Nazário critica volta do Carioca: 'Não era o momento'Robben desiste de aposentadoria por clube onde foi reveladoBotafogo fecha venda do atacante Vinicius Tanque ao CartagenaRubens Lopes rebate críticas à volta do CariocaHonda critica suspensão de Paulo Autuori: 'E a liberdade de expressão?'BOTAFOGO (Técnico: Renê Weber)Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Ruan Renato, Cícero e Danilo Barcelos; Alex Santana, Honda e Bruno Nazário; Luis Henrique, Pedro Raul e Luiz Fernando
Lesionados: MarcinhoSuspensos: NinguémPendurados: Caio Alexandre e Alex Santana
CABOFRIENSE (Técnico: Luciano Quadros)George, Victor Souza, Lucas Cunha, Igor e Guilherme; Victor Feitosa, Watson, Magno e Kaká Mendes; Gama e Rincon.
Lesionados: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Victor Feitosa
Palpites: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Botafogo, 5% em um triunfo da Cabofriense e 10% apostam no empate E MAIS: