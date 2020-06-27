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futebol

Botafogo x Cabofriense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Alvinegro e equipe da Região dos Lagos retornam à ativa pela quarta rodada da Taça Rio, neste domingo, no Nilton Santos, depois de mais de três meses de paralisação do futebol...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2020 às 20:18
Crédito: Botafogo briga pelo segundo lugar no Grupo A (Vitor Silva / Botafogo
Depois de mais de três meses de paralisação, Botafogo e Cabofriense retornam às atividades pelo Campeonato Carioca, neste domingo às 11h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro entra em campo com o objetivo de garantir a segunda colocação do Grupo A, que dá um lugar nas semifinais da Taça Rio. O Flamengo lidera a chave com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Glorioso tem tem 4 pontos, junto com a Portuguesa, três a menos que o Boavista, em segundo. O time será comandado pelo auxiliar Renê Weber, depois a suspensão do técnico Paulo Autuori pela Ferj, por 15 dias.
Do outro lado, a Cabofriense é a lanterna do grupo e busca os primeiros pontos na Taça Rio, após três derrotas consecutivas.
BOTAFOGO X CABOFRIENSE
Data/Hora: 28/06/2020, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michel Correia (RJ)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!E MAIS:Bruno Nazário critica volta do Carioca: 'Não era o momento'Robben desiste de aposentadoria por clube onde foi reveladoBotafogo fecha venda do atacante Vinicius Tanque ao CartagenaRubens Lopes rebate críticas à volta do CariocaHonda critica suspensão de Paulo Autuori: 'E a liberdade de expressão?'BOTAFOGO (Técnico: Renê Weber)Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Ruan Renato, Cícero e Danilo Barcelos; Alex Santana, Honda e Bruno Nazário; Luis Henrique, Pedro Raul e Luiz Fernando
Lesionados: MarcinhoSuspensos: NinguémPendurados: Caio Alexandre e Alex Santana
CABOFRIENSE (Técnico: Luciano Quadros)George, Victor Souza, Lucas Cunha, Igor e Guilherme; Victor Feitosa, Watson, Magno e Kaká Mendes; Gama e Rincon.
Lesionados: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Victor Feitosa
Palpites: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Botafogo, 5% em um triunfo da Cabofriense e 10% apostam no empate E MAIS:

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