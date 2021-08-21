Botafogo faz dobradinha e vence no Carioca com os times sub-15 e sub-17

Uma manhã de alegrias para o Botafogo. O Alvinegro derrotou, de forma dupla, a Portuguesa neste sábado: o clube superou a Lusa nos Campeonatos Carioca sub-15 e sub-17, em partidas realizadas no CEFAT. No primeiro, vitória por 2 a 1. No outro, triunfo de 3 a 0.

No sub-15, Feijão e Kayke balançaram as redes para o Botafogo em uma vitória apertada. Após duas rodadas disputadas na Taça Guanabara, o Alvinegro é o líder com 6 pontos. A equipe volta aos gramados para enfrentar o Boavista no CFZ Recreio no próximo domingo, às 15h.O Glorioso conquistou a primeira vitória no Carioca sub-17. Após um empate na estreia, a vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa com gols de Maycon, Batata e Daniel Alexandre levou o Alvinegro a 4 pontos conquistados. O time retorna aos gramados no próximo domingo para, também, enfrentar o Boavista no CFZ Recreio, às 13h.