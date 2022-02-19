Borussia Dortmund x Gladbach: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Neste domingo, Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach se enfrentam pela 23ª rodada da Bundesliga. O Dortmund busca se aproximar do líder Bayern de Munique, enquanto o Gladbach vai atrás de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O confronto, no Signal Iduna Park, está marcado para às 13h30.
DORTMUNDO Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e está a seis pontos atrás do Bayern de Munique. Assim, a vitória é importante para a equipe. Porém, o Dortmund vem de uma derrota em casa por 4 a 2 contra o Rangers pela Liga Europa. Além disso, Haaland é dúvida para o duelo.
MONCHENGLADBACHO Borussia Monchengladbach está na 13ª colocação do Campeonato Alemão e a quatro pontos da zona de rebaixamento. Dessa forma, a equipe busca uma vitória fora de casa para se afastar da degola.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Borussia Monchengladbach
Data e horário: 20/01/2022, às 13h30Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Hummels, Zagadou, Guerreiro; Dahoud, Witsel, Bellingham; Brandt, Malen e Reus.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Adi Hütter)Sommer; Ginter, Friedrich, Elvedi; Lainer, Kone, Neuhaus, Bensebaini; Hofmann, Plea e Embolo.