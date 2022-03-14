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futebol

Bolívar confia em classificação da Chapecoense no Catarinense

Verdão do Oeste tropeçou em casa diante do Concórdia pelas quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 17:17

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:17

No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense recebeu o Concórdia na Arena Condá e acabou no empate por 1 a 1.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O resultado não foi comemorado pela torcida, que esperava um Verdão mais agressivo e que pudesse sair de campo com a vantagem.
Apesar do resultado ‘sem graça’, o técnico Bolívar aprovou a atuação do elenco e espera uma resposta positiva na volta.
‘Eu gostei. O resultado não era o esperado, não era o que queríamos, mas acho que se falarmos da atuação nos 90 minutos, criamos muitas chances, chegamos muitas vezes. A Chapecoense lutou pela vitória até o fim. Não podemos esquecer que são 180 minutos, mas não era o resultado esperado jogando em casa’, afirmou.
Com o placar de igualdade na Arena Condá, a Chapecoense precisa vencer o duelo da volta para avançar no estadual.
Crédito: Foto:InstagramChapecoense/JuliaGalvão

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