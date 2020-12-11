Bola roda o mundo para "se despedir" de Maradona em produção de TV argentina; veja o vídeo

Com um emocionante vídeo, o canal argentino TyC Sports prestou mais uma homenagem a Diego Armando Maradona. Na peça divulgada nesta sexta-feira, o ídolo argentino, que morreu no dia 25 de novembro, recebe um último adeus de uma das suas maiores companheiras nos 60 anos de vida: a bola de futebol. Veja no vídeo abaixo. Desde as vielas da Villa Fiorito, bairro humilde onde o ex-jogador nasceu e cresceu, passando pela La Bombonera, pelas ruas Nápoles até o Estádio Azteca, no México, a bola percorre vários caminhos importantes da vida de Maradona. Em todos eles, uma série de homenagens feitas pelos torcedores nas últimas semanas também são exibidas.