Bellingham confirma recusa ao United para acertar com Dortmund

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial

O atacante Jude Bellingham revelou ter recusado uma proposta do Manchester United e optou por ir ao Borussia Dortmund. Em entrevista ao “The Guardian”, o inglês afirmou que sempre tratou o clube alemão como primeira opção por conta do tratamento que os jovens recebem dentro da equipe. Atualmente, o elenco conta com grandes jogadores novos, como Sancho, Haaland, Reyna e Reinier.

- O Manchester United tem um bom elenco. Minha decisão não tem nada a ver com o Manchester United. Eu estava tão focado e feliz com o interesse do Dortmund que se tornou minha primeira opção. A forma como eles integram jovens no time principal é de outro nível. Não há um clube na Europa que faça como eles.