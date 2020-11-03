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futebol

Bellingham confirma recusa ao United para acertar com Dortmund

Atacante inglês afirmou que o clube alemão sempre foi sua primeira opção por conta do tratamento que há com jogadores jovens dentro elenco e oportunidades que tem...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 11:09

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:09

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial
O atacante Jude Bellingham revelou ter recusado uma proposta do Manchester United e optou por ir ao Borussia Dortmund. Em entrevista ao “The Guardian”, o inglês afirmou que sempre tratou o clube alemão como primeira opção por conta do tratamento que os jovens recebem dentro da equipe. Atualmente, o elenco conta com grandes jogadores novos, como Sancho, Haaland, Reyna e Reinier.
- O Manchester United tem um bom elenco. Minha decisão não tem nada a ver com o Manchester United. Eu estava tão focado e feliz com o interesse do Dortmund que se tornou minha primeira opção. A forma como eles integram jovens no time principal é de outro nível. Não há um clube na Europa que faça como eles.
Bellingham vem tendo oportunidades na equipe titular do Dortmund nesta temporada e já conquistou o prêmio de melhor estreante do mês de setembro do Campeonato Alemão. Além disso, o atacante tornou-se o mais jovem inglês a participar de um jogo de Liga dos Campeões vestindo a camisa aurinegra contra a Lazio.

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