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Destaque da Copinha

Barcelona sinaliza que fará proposta ao Palmeiras por Endrick

Acordo que deve ser proposto permitirá que joia da base atua no Verdão por mais duas temporadas antes de se transferir para o clube espanhol
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 12:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:36

O Barcelona é o primeiro gigante europeu a fazer uma sondagem ao Palmeiras pelo atacante Endrick. O time catalão sinalizou que devem fazer uma oferta ao Verdão tão logo a joia da base assine o primeiro contrato profissional, em julho, quando fará 16 anos.
Palmeiras
Endrick, de apenas 15 anos, despertou o interesse do gigante Barcelona Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Conforme revelado, a ideia do Barça é deixar Endrick atuar pelo Palmeiras por pelo menos duas temporadas, até se tornar maior de idade.
Com isso, os valores estipulados pela negociação, que não foram revelados, seriam pagos em ao menos duas parcelas. A primeira, logo no acerto do acordo, este ano. A outra seria só no momento da sua ida para a Espanha.
Endrick tem 172 jogos e 167 gols pela base palmeirense. O técnico Abel Ferreira planeja promover o jovem atacante ao profissional nesta temporada para completar sua integração. Apesar de liberado pela Fifa para ser inscrito no Mundial de Clubes, os regulamentos da FPF e CBF só permitem à joia atuar nas competições domésticas após fazer 16 anos.
O estafe do jogador diz que não houve contato do Barelona e os planos continuam os mesmos: prioridade total para a assinatura do contrato profissional com o Verdão.
O clube espanhol resolveu dar um passo além com Endrick por conta da concorrência. Durante a Copa São Paulo de juniores, onde já marcou quatro gols, Enrick foi observado por olheiros do Manchester City, da Inglaterra, PSG, da França, e do principal rival catalão, Real Madrid.

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